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الاحتفال بمئوية ثروت عكاشة بثقافة الشرقية

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الاحتفال بمئوية ثروت عكاشة بثقافة الشرقية الاحتفال بمئوية ثروت عكاشة بثقافة الشرقية

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في إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بالاحتفاء بالرموز الوطنية في كافة المجالات، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، نظم نادي أدب قصر ثقافة الحسينية بفرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، أمسية شعرية احتفالا بالذكري المئوية للدكتور ثروت عكاشة، بحضور مجموعة كبيرة من شعراء النادي ومنهم «محمد زكريا، فتحي زيادة، عصام اسماعيل، حمدي الهادي، محمد الدبيكي»، تحدث محمد زكريا عن حياة الدكتور ثروت عكاشة ومؤهلاته العلمية والوظائف التي تقلدها والمناصب والجوائز والأوسمة التي حصل عليها، وأن من مؤلفاتة «الفن الاغريقي، القيم الجمالية في العمارة الإسلامية، معجم المصطلحات الثقافية، وتاريخ الفن الروماني»، وفي نفس السياق نفذت مكتبه ههيا لقاءا ثقافيا احتفالا بمئوية الدكتور ثروت عكاشه، إلى جانب الاحتفال بالشاعر صلاح عبدالصبور كأحد أهم رواد حركه الشعر الحر.

وضمن المحاضرات التوعوية أقام قصر ثقافة منيا القمح محاضرة بعنوان «الاعتقاد الخاطئ للشباب عن الهجرة غير الشرعية»، ألقاها رضا ابو الغيط، تحدث فيها عن تعريف الهجرة غير الشرعية، ثم تناول أسبابها ومن اهمها، انخفاض مستوي الدخل في الدول المهاجر منها، الاضطهاد الديني أو السياسي في بعض البلدان، انخفاض عدد السكان في بعض الدول المهاجر اليها، وأختتم بالصعوبات التي تواجه الشباب في حالات الهجرة غير الشرعية من مشاكل قانونية أو الموت غرقا، موضحا جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب ومنح قروض ميسرة لهم لعمل مشاريع خاصة بهم، وتحدث عن دور وسائل الإعلام في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الهجرة غير الشرعية.

المصرى اليوم

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