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رئيس أساقفة الإسكندرية يرسم أول قس «أصم» بالوطن العربى للخدمة الروحية بلغة الإشارة (صور)

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رئيس أساقفة الإسكندرية يرسم أول قس «أصم» بالوطن العربى للخدمة الروحية بلغة الإشارة (صور) رئيس أساقفة الإسكندرية يرسم أول قس «أصم» بالوطن العربى للخدمة الروحية بلغة الإشارة (صور)

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يترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مساء اليوم الجمعة، خدمة رسامة الشماس كليمنت ألفونس ليصبح أول قسيس من الصم ليخدم بلغة الإشارة في كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بمصر القديمة.

كما يرسم رئيس الأساقفة، الخادم العلمانى جوزيف هارفى ليصبح شماسًا يخدم في كنيسة القديس مرقس بمنوف على أن يقام طقس الرسامة بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

الجدير بالذكر أن الشماس كليمنت ألفونس هو أول قس مُرتسم من الصم وضعاف السمع في الوطن العربى لكنيسة دُشنت خصيصًا للصم إذ حصل على رتبة شماس (قسيس مساعد) عام 2017 ورتبة خادم علمانى عام 2009، حيث يرعى كنيسة الصم والتى يتراوح عدد الحضور فيها من 100 إلى 150 فرد، متزوج من مصرية وأب لطفلين.

أما الشماس جوزيف هارفى يعمل في المدرسة الأسقفية بمنوف كمشرف على قسم اللغة الإنجليزية،وتمت رسامته كخادم علمانى بكنيسة القديس مرقس بمنوف في شهر مارس الماضى بالإضافة لتوليه خدمة الشباب بالكنيسة.

رئيس أساقفة الاسكندرية يرسم أول قس "أصم" فى الوطن العربى للخدمة الروحية بلغة الإشارة (صور)

المصرى اليوم

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