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الفتح يمدد عقد الجزائري سفيان بن دبكة حتى 2024

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الفتح يمدد عقد الجزائري سفيان بن دبكة حتى 2024 الفتح يمدد عقد الجزائري سفيان بن دبكة حتى 2024
بناء على توصية من المدرب

الفتح يمدد عقد الجزائري سفيان بن دبكة حتى 2024

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات تجديد عقد الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لمدة ثلاثة مواسم قادمة؛ إذ سينتهي العقد الجديد في 2024م.

ويعتبر (ابن دبكة) أحد أبرز المحترفين في الدوري السعودي، ووقّع في كشوفات الفتح في يناير 2020 قادمًا من نادي مولودية الجزائري، واستطاع اللاعب أن يثبت قدميه بصورة قوية، ويحجز له مكانًا أساسيًّا في تشكيلة المدير الفني السيد يانييك فيريرا، الذي أوصى بتمديد عقده.

وسجل سفيان بن دبكة أول أهدافه مع النموذجي في مرمى الفيصلي، وكان هدف التعادل في الدقيقة الـ85 خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي؛ لتستمر سلسلة أهدافه التي كان آخرها هدف التقدم في مرمى الفيحاء في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن الجولة الثانية للدوري في الموسم الحالي.

من جهة أخرى، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف بعد الإجازة التي منحها المدير الفني السيد يانييك فيريرا للاعبين لمدة خمسة أيام تزامنًا مع أيام الفيفا، التي توقفت خلالها مسابقة الدوري قرابة أسبوعين.

وانطلقت التدريبات وسط حضور إداري لافت، تقدَّمه رئيس مجلس إدارة النادي المهندس سعد العفالق بتمارين الإحماء، وتم تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، أجرت كل مجموعة تدريبات مختلفة، بعدها ركز المدير الفني السيد يانييك فيريرا على الجوانب التكتيكية من خلال تدريبات على مساحة نصف الملعب، ركز فيها على التمرير السليم، وتنويع اللعب، إلى جانب التسديد المباشر على المرمى، قبل أن يختم التدريبات بمناورة، طبّق خلالها العديد من الجُمل الفنية المختلفة.

وشهدت التدريبات الفتحاوية مشاركة الحارس وليد العنزي المعار من نادي النصر لمدة موسم واحد، فيما لم يشارك الخماسي الدولي (فراس البريكان ونواف بوشل والبيروفي كريستيان كويفا والثنائي المغربي مروان سعدان ومراد باتنا)؛ إذ انضم البريكان وبوشل للمنتخب الأولمبي السعودي، فيما يشارك الثلاثي البيروفي كريستيان كويفا والثنائي المغربي مروان سعدان ومراد باتنا مع منتخبَي بلادهم.الفتح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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