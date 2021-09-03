أبناء "عبدالهادي العنزي" يرفعون الشكر للقيادة على التعزية في وفاة والدهم

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أكدوا أن هذه اللفتة الحانية كان لها الأثر الكبير في تخفيف ألم المصاب

رفع أبناء الفقيد عبدالهادي بن معزي الشملاني العنزي وجميع الأسرة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله ورعاهما- على ما تلقوه من برقية تعزية في وفاة والدهم رحمه الله.

وتفصيلاً، قالت أسرة الفقيد "العنزي": "لا يسعنا إلا أن نشكر أصحاب السمو الأمراء والمعالي وأصحاب الفضيلة والسعادة والقيادات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين، ومشايخ شمل حاضرة وبادية والمشايخ والنواب والمعرفين والأعيان وأفراد عموم قبائل المملكة العربية السعودية حاضرة وبادية والمجتمع السعودي، وكل من قدم العزاء هاتفياً أو برقياً أو بوسائل التواصل الاجتماعي على مواساتهم في وفاة والدنا، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل دعواتهم للفقيد".

وأضاف أبناء الفقيد: إن هذه اللفتة الحانية من قيادتنا الحكيمة كان لها الأثر الكبير في تخفيف ألم المصاب على أفراد الأسرة، داعين المولى عز وجل أن يغفر لوالدهم ويسكنه فسيح جناته، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.