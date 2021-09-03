أمير الجوف يكرّم مزارع "جوفال" والفائزين في مسابقة "أفضل زيت زيتون بكر بالعالم"

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أكد أن هذا التميز دليل على جودة المنتجات الوطنية

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، ستة من أبناء المنطقة الفائزين في مسابقة أفضل زيت زيتون بكر في العالم، والتي نُظمت مؤخراً في دبي بالإمارات.

وكرّم أمير الجوف الفائزين في المسابقة بحضور أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وهم: سعد عبدالعزيز الحمد، غالب قبلان الشراري، وفاز كل منهما بميدالية ذهبية في المسابقة، ومد الله لويفي الشراري، ومرزوق ملفي الخنجر، وناصر عبدالعزيز الحمد، وعبدالرحمن زعل الصالح، وفاز كل منهم بميدالية فضية.

وأثنى على ما حققه أبناء المنطقة في هذه المسابقة العالمية، مضيفاً أن هذا التميز يؤكد على جودة المنتجات الوطنية ومنتجات منطقة الجوف الزراعية، ويعد تكريمه حافزاً للجميع لمضاعفة الجهود وتحقيق المزيد من النجاح.

من ناحيتهم، عبّر الفائزون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وما استمعوا إليه من توجيهات تعكس اهتمام ودعم سموه المستمر للمزارعين في المنطقة.

وتضمنت قائمة التكريم المزارع سعد عبد العزيز الحمد، صاحب ‎مزرعة "جوفال" أكبر مزرعة زيتون فردية في السعودية، حيث نال الميدالية الذهبية في المسابقة.

وتتكئ مزارع "جوفال" على رصيد من الخبرة امتد منذ العام 2006 في مجال زراعة الزيتون، وتمتلك اليوم ما يربو عن مليون وخمسمائة ألف شجرة، مستزرعة على الطريقة الحديثة، وتستخدم الري بالتنقيط كأحدث أساليب الري، وتنتهج المهنية في عصر وإنتاج زيت الزيتون حيث تستخدم أحدث الوسائل المبتكرة في العصر وتنتج العصرة الأولى البكر وعلى درجات باردة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ثلاثمائة طن زيتون يومياً.

وحازت مزارع "جوفال" على سبع شهادات جودة عالمية لهذا العام 2021، وتشمل الميدالية الذهبية لجودة زيت الزيتون من إيطاليا، والميدالية الذهبية لجودة زيت الزيتون من دبي، والميدالية الذهبية لجودة زيت الزيتون من أناتاليون، والميدالية الفضية لجودة زيت الزيتون من اليابان، والميدالية البرونزية لجودة زيت الزيتون من ألمانيا، والميدالية البرونزية لجودة زيت الزيتون من كندا، والميدالية البرونزية لجودة زيت الزيتون من بريطانيا.

أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف الجوف