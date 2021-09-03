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نياكاتي ينضم لتدريبات الاتحاد.. وكعكي يرحِّب به

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نياكاتي ينضم لتدريبات الاتحاد.. وكعكي يرحِّب به نياكاتي ينضم لتدريبات الاتحاد.. وكعكي يرحِّب به

نياكاتي ينضم لتدريبات الاتحاد.. وكعكي يرحِّب به

أعلن نادي الاتحاد انضمام الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الكروي الأول، المحترف الفرنسي يوسف نياكاتي، إلى تدريبات الفريق اليوم الجمعة استعدادًا لاستئناف المنافسات.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القـدم، الأستاذ أحمـد بن عصام كعكي، اللاعب المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي يوسف نياكاتي، ورحب به، وتمنى له التوفيق مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الغالية".

ووصل اللاعب أمس الخميس إلى مدينة جدة تمهيدًا لمشاركته في تدريبات الفريق.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن يوم الاثنين الماضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعاقده مع يوسف نياكاتي قادمًا من الوحدة السعودي.

وخاض نياكاتي (28 عامًا) 23 مباراة مع الوحدة في الموسم الماضي في الدوري السعودي، وسجل 11 هدفًا، وصنع 4 آخرين، كما سجل هدفًا في مباراة واحدة بالملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وفي النسخة قبل الماضية للدوري شارك نياكاتي برفقة فرسان مكة في 24 مباراة، وسجّل 12 هدفًا، وصنع 3 آخرين.الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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