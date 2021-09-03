أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: سلامة رسم القلب لا تعني سلامة القلب

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن سلامة رسم القلب لا تعني سلامة القلب، موضحا أنه قد يكون رسم القلب سليم ولكن المريض يحتضر.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن جهاز رسم القلب يقيس الكهرباء في القلب على صعيد القوة والاتجاه، موضحا ان كامل جسم الإنسان يعمل بالكهرباء.

وأشار الدكتور حسام موافي، أن الكهرباء الموجودة في الجسم لا تؤثر على الإنسان، موضحا أن كهربا المخ والقلب والجسم محمية من المؤثرات الخارجية.

وكشف أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، أن التشخيص لمريض القلب يعتمد على ثلاثة عوامل التاريخ المرضي والفحص الإكلينيكي والتحاليل أو الإشاعات.