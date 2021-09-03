أفراح النوبة وسط مصطافي رأس البر بعروض «صيف بلدنا»

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ألوان متنوعة من الفن الشعبى المصرى تتنافس بأسبوعها الخامس ضمن احتفالات «صيف بلدنا» التي تقدمها الهيئة العمة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، لنشر التراث الشعبي في كل ربوع الوطن.

التقى جمهور المسرح المدرج برأس البر بفرقة توشكى التلقائية للفنون الشعبية، وباقة الفقرات الاستعراضية منها «الأراجيد والغزل النوبي أسمر شيرتو، ليلة الحناء، ما شاء الله صلاته، الصياد، والزراعة، توشكى الأمل، مسكا جرو، دهبية وافراح النوبة، زفة العريس، حمام الوادي، أسمر»، مع اغانى فلكلورية مصرية نوبية ممزوجة بالصعيدى المصرى، بصحبة المطرب صلاح عبدالحليم، ويذكر ان الرقصات والعروض للمصمم احمد صالح والمخرج محمد فخرى شريف، بحضور كبير من المصطافين من أنحاء الجمهورية، جدير بالذكر استمرار العروض حتى العاشر من سبتمبر الجاري.