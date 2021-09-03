«تموين الإسكندرية» تواصل إحكام السيطرة على السلع المدعمة وتحرر 111 محضراً (صور)

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وجه محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، جميع الإدارات التموينية بشن حملات على البقالين التموينيين حرصا من المديرية على أموال الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنين.

وقال إن الحملات التي شملت جميع أنحاء الإسكندرية متمثلة في إدارات الرقابة بالمديرية والإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب، أسفرت عن تحرير ٦٧ محضر متنوع لبقالين تموين مخالفين ما بين عدم إعلان عن أسعار السلع التموينية وأسعار سلع فرق نقاط الخبز، و١٢ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع التموينية لمنافذ مشروع جمعيتى، و١٤ محضر توقف بقالين التموين عن العمل بدون إذن مسبق من التموين.

كما تم تحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية لبقالين تموين، و٣ محاضر عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش لبقالين تموين .

"تموين الإسكندرية" تواصل إحكام السيطرة على السلع التموينية المدعمة وتحرر 111 محضراً بمخالفات (صور)

"تموين الإسكندرية" تواصل إحكام السيطرة على السلع التموينية المدعمة وتحرر 111 محضراً بمخالفات (صور)