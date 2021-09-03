الفرح القناوي بدمياط الجديدة ضمن عروض «صيف بلدنا»

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استقبل المسرح الروماني بدمياط الجديدة في الليلة التاسعة عشر من احتفالات «صيف بلدنا» التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، ضمن الجهود الدائمة لنشر الفن الراقي والتواصل المباشر مع الجمهور، وخاصة بأماكن التجمعات بالمدن الساحلية خلال الاجازة الصيفية.

قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية تابلوهات راقصة مصحوبة باغانى من فلكلور الصعيد المصرى من تصميم واخراج الفنان احمد فؤاد وتدريب الفنان هانى المصرى بمشاركة مطرب الفرقة الفنان عبدالفتاح شريف لتكون العروض «قصب السكر، القلل القناوي، أنوار التنورة والختام مع الفرح القناوي» وسط تفاعل جماهيري كبير.