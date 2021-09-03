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رسميًا.. رحيل علي ماهر من تدريب المصري البورسعيدي

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رسميًا.. رحيل علي ماهر من تدريب المصري البورسعيدي رسميًا.. رحيل علي ماهر من تدريب المصري البورسعيدي

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تقدم على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، باستقالته من تدريب الفريق البورسعيدي.

وقال سمير حلبية، رئيس النادي المصري في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «على ماهر، تقدم باستقالته من منصبه اليوم الجمعة، وذلك عقب الجلسة التي جمعته مع مجلس الإدارة»، مضيفا: «لم يتم تفعيل العقد الجديد مع المدير الفني، والذي تم توقيعه في الأسابيع الماضية».

وأوضح: «المدير الفني ليس له أي مستحقات متأخرة لدى النادي، وهو حصل على جميع حقوقه من الموسم المنقضي».

وأشار: «سيتم اختيار بديل على ماهر، خلال الساعات القليلة المقبلة»، مضيفا: «هناك مدربين مصريين وأجانب مرشحين لتدريب الفريق، والاختيار سيكون خلال الـ48 ساعة المقبلة».

المصرى اليوم

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