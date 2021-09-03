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بعد كريم بامبو.. البنك الأهلي يحسم صفقة جديدة من

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بعد كريم بامبو.. البنك الأهلي يحسم صفقة جديدة من الزمالك بعد كريم بامبو.. البنك الأهلي يحسم صفقة جديدة من

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نجح مسؤولو نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، في التوصل لاتفاق مع نادي ، للحصول على خدمات أسامة فيصل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن البنك الأهلي نجح في التوصل لاتفاق مع مسؤولي الزمالك، بشأن الحصول على خدمات أسامة فيصل، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ومن المنتظر أن يعلن نادي البنك، خلال الساعات القليلة المقبلة، على حصوله على خدمات مهاجم الزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بعض الرتوش البسيطة الخاصة بالصفقة.

ويرغب خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي تدعيم خط هجوم الفريق، بلاعبين سوبر، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، حيث لا يوجد سوى أحمد على وفادي فريد.

يذكر أن البنك الأهلي دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كريم بامبو جناح الزمالك بشكل نهائي لمدة ثلاث سنوات، وأحمد سعيد ومحمد هلال، لاعبا وادي دجلة.

المصرى اليوم

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