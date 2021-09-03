كورال أطفال ورش فنية وحكى بثقافة المنيا

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم كورال أطفال قصر ثقافة المنيا عرض فنى وكوكتيل من الأغانى، تدريب المايسترو عصام الشاذلى، بجانب ألعاب ترفيهية بمكتبة الطفل، واختتم نادى المرأة بالقصر فعاليات ورشة تشكيل بعجينة السيراميك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بجانب عروض لأفلام سينما للأطفال، بالإضافة إلى ورشة الحكى والتشخيص والثبات الإنفعالي للممثل والتعرف على فن الحكي وفنون الأداء، حيث يعتبر الاتزان الانفعالى هو قدرة الإنسان على التحكم في انفعالاته المختلفة، وأن فن الحكي هو أحد الفنون المسرحية القديمة، وهو من أهم وسائل التواصل الإنساني، فمن خلال الحكي نعبر عن الوجدان وننقل التجارب ونتشارك المعرفة، والحكواتي هو ظاهرة إجتماعية شعبية قديمة، تنتمي إلى الفلكلور العربي، وهي راسخة في فنون الأدب الشعبي الذي اعتبرها من أهم وسائل الترفيه والتسلية وتحريك الخيال وصناعة الثقافة، وقام بالتدريب فيها المخرج أسامة طه، والمخرج عماد التوني وبحضور المخرج محمد حسن.

ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «السدود والبحيرات»، ناقشته صفاء ابراهيم، ويتناول الكتاب كيف تنشأ البحيرات وانواعها، وأهمية السدود للزراعة وتوليد الطاقة، وقدم بيت ثقافة سمالوط فيلم سينما للأطفال بعنوان إشارة مرور، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب «السيده زينب» رضي الله عنها، تأليف عبدالفتاح سعد.