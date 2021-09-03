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حفتر يتابع النهر الصناعي وسير الدوريات الصحراوية

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حفتر يتابع النهر الصناعي وسير الدوريات الصحراوية حفتر يتابع النهر الصناعي وسير الدوريات الصحراوية

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التقى القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المُشير خليفة حفتر، بآمر اللواء طارق بن زياد المُعزز العقيد عمر امراجع المكلف بتأمين خط الشويرف.

وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي، فإن الاجتماع كان للاطلاع على سير عمل الدوريات الصحراوية وآخر المُستجدات حول تنظيم عمل خط (النهر الصناعي) وتأمينه بالشكل المثالي.

وأثنى القائد العام للجيش الوطني الليبي على الدور الكبير الذي تقوم به وحدات القوات المُسلحة لتأمين خطوط النهر الصناعي، وضمان تدفق المياه ووصولها لكل الليبيين.

وتبذل القيادة العامة للجيش الليبي جهودا مستمرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وفي وقت سابق، أفشل الجيش الليبي، الأحد، محاولة إرهابية كانت تستهدف مشروع النهر الصناعي الليبي بمحاولة تفجير إحدى آبار النهر.

وكشفت مصادر عسكرية ليبية عن العثور على قنابل جاهزة للانفجار داخل إحدى غرف النهر الصناعي بطريق الشويرف.

ومن جانبه، قال المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني إن الهدف من العمل الإرهابي خلق زوبعة في منطقة الاتفاق المبرم بين كل من «لواء طارق بن زياد» المعزز التابع القيادة العامة وإحدى الوحدات الأمنية بالمنطقة الغربية.

وبرهن الترهوني، خلال حديثه لــ«سبونتيك» على كلامه بوجود خزانات النهر خارج الشويرف ولم يتم استهدافها من قبل، مشيرا إلى أن «تنظيم الإخوان الإرهابي مع داعش هم المسؤولون».

وتابع أن «الهدف الأكبر للتنظيمين الإرهابيين هو ضرب الاتفاق المبرم بين القيادة العامة وإحدى الوحدات الأمنية بالمنطقة الغربية لتأمين منظومة النهر الصناعي بطريق الشويرف».

المصرى اليوم

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