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سحب 3076 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكتروني خلال 24 ساعة

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سحب 3076 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكتروني خلال 24 ساعة سحب 3076 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكتروني خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الجمعة ، من سحب 3076 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهى 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

وكانت «الداخلية» قد أعلنت أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من 18 من سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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