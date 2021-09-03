المقاولون يضم مهاجم الإنتاج الحربي

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أنهي مسؤولو نادي المقاولون إجراءات ضم الموريتاني ممادو نياس، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي الإنتاج الحربي.

وعقد مسؤولو المقاولون جلسة مع اللاعب، في حضور محمد عادل، المشرف العام على الكرة، بنادي المقاولون، وعماد النحاس، المدير الفني للفريق، ونبيل ابوزيد وكيل اللاعب لإتمام الصفقة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للمقاولون في صفقه مدتها ثلاث سنوات، بعدما أبدي عماد النحاس إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

ويسابق مسؤولو المقاولون الزمن من أجل حسم العديد من الصفقات المميزة، لضمها لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.