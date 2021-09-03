مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مصنع سكر جرجا بسوهاج

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لقي اليوم عامل مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مصنع سكر جرجا في جنوب محافظة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية إنه أثناء استخدامه ماكينة تقطيع المعادن بالمصنع لامست يده أحد أسلاك الكهرباء العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول عامر. ع. م «55 سنة- عامل بمصنع سكر جرجا» ويقيم بدائرة القسم، إلى المستشفى جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال شقيقه على. ع «59 سنة- فني بالمصنع» ويقيم بدائرة المركز، وعبدالرحيم. م. أ «55 سنة- مدير العلاقات العامة بالمصنع» ويقيم بالمدينة السكنية الخاصة بالمصنع بدائرة القسم، قررا بأنه أثناء قيام المذكور بصيانة بعض المعدات بالمصنع باستخدام ماكينة قطع المعادن «صاروخ»، لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.