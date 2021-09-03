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الارجنتين تهزم فنزويلا بثلاثية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

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الارجنتين تهزم فنزويلا بثلاثية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 الارجنتين تهزم فنزويلا بثلاثية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

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سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 45 وأضاف خواكين كوريا الهدف الثانى لمنتخب الارجنتين في الدقيقة71 .

وسجل أنخيل دي ماريا هدف الارجنتين الثالث فى الدقيقة 74 ورد يقيرسون سوتيلدو ماء وجه منتخب بلاده بهدف لفنزويلا من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب منتخب فنزويلا لويس مارتينيز في الدقيقة 32 .

وارتفع رصيد الارجنتين إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة بـ 21 نقطة بينما توقف رصيد منتخب فنزويلا عند 4 نقاط بالمركز الأخير.

المصرى اليوم

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