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«عطية»: سريان بروتوكول إعفاء المحامين من «القيمة المضافة» حتى أكتوبر (تفاصيل)

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«عطية»: سريان بروتوكول إعفاء المحامين من «القيمة المضافة» حتى أكتوبر (تفاصيل) «عطية»: سريان بروتوكول إعفاء المحامين من «القيمة المضافة» حتى أكتوبر (تفاصيل)

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قال رجائي عطية، نقيب المحامين، في كلمته لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة خلال افتتاح تجديدات استراحة محامين حلوان، أنه أحس كيف أن المحاماة هي الأسرة الكبيرة التي جمعت الجميع وهي المرفأ الذي يلجأ إليه العاملين بها، ولا يعادل هذه السعادة إلا فرحته ورضائه على هذا الإنجاز الرائع، للغرفة التي سبق أن زارها في مناسبات سابقة، وإنه فخور بما أنجزه نقيب حلوان، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وكل من تفضل بالمساهمة معهم في إنجاز هذا العمل الرائع.

وأوضح نقيب المحامين، أنه تم إبلاغه بواسطة أكثر من نقابة فرعية بأن مأموريات الضرائب تطلب إقرارًا شهريا، بالنسبة لضريبة القيمية المضافة، موضحا أن البروتوكول الموقع مع وزارتي المالية والعدل مازال ساريا حتى أكتوبر المقبل، وأنه خلال الشهر الجاري سيعاود الحديث مع وزير المالية لتمديد هذا البروتوكول.

وأكد «عطية»، أن التخلص نهائيا من هذه الضريبة يستلزم عمل دؤوب، ولكن علينا فهم أن الدولة عندما قررت هذه الضريبة فهي في احتياج إلى حصيلتها، ومضى على تطبيق القانون خمس سنوات، وأملنا الأول بل حقنا الأول أن نتخلص من هذه الضريبة بشكل نهائي، وأمامنا أحد طريقين لأن الضريبة مقررة بقانون مر على السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، وهذا القانون إما أن ننجح في تعديله بحيث يجنب المحامون أسوة بالأطباء، عن هذه الضريبة، أو أن نحصل على حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المعلقة التي لا تزال لديها بعدم دستورية هذا القانون على الأقل فيما يتعلق بالمحامين.

واستكمل: «وضريبة القيمة المضافة يسهل تطبيقها على السلع، أما فيما يتصل بالخدمات المهنية فالوضع يختلف، لأنه لم تجري العادة أن يحل المهني محل الضرائب، ويحصل الضريبة من المتعاملين معه، كما أن نفس المجلس التشريعي الذي أقر القانون استثنى الأطباء بحجه أنهم يتعاملون مع المرضى، وهم في حالة ضرورة ولا يمكن أن يطالب الطبيب المريض بأن يؤدي إليه ضريبة القيمة المضافة لإيصالها إلى الدولة، وكذلك المحامون في تعاملاتهم مع عملائهم الذين هم في حالة ضرورة أشد، فعميل المحامي إما مهدد في حياته، أو حرياته، أو ماله، أو حقوقه الضائعة، أو حقه الذي يسعى للمطالبة به».

وأردف: «كما أن الطبيب يتعامل مع مريض يكشف عليه في دقائق وبالتالي أتعابه تتناسب مع هذا، أما المحامي يقبل قضايا قد تمتد سنوات في المحاكم ولذا أتعابه أكثر من الكشف الطبيب لكي تتناسب مع عمله ويصعب على المحامي مطالبة عملائه بالضريبة، وكذا فإن المحامي ليس مأمور ضرائب لكي يحصل الضريبة من عملائه وافترض القانون أن المحامي حصلها بالفعل من عملائه وعليه توريدها للضرائب».

وأعلن «عطية» عن نيته للقاء رئيس مجلس النواب، قريبًا كي يحرك هذا الموضوع، وغيره من الموضوعات التي خاطب فيها المجلس سلفًا، موضحًا أن البروتوكول الموقع مع وزارة المالية أعفى المحامين من التسجيل، وكذا أعفاهم من تقديم إقرار شهري، أو ربع سنوي وأصبح يقدم مع إقرار الضريبة على الدخل وفقًا للمواعيد التي حددها القانون من أول يناير وحتى نهاية مارس، كما نص على مبالغ قطعية ونهائية تدفع عند قيد الدعوى بالنسبة للقضايا الجزئية والابتدائية والاستئنافية وهذا مكسب كبير للغاية.

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