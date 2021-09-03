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وزير الأوقاف يزور الشرقية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي

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وزير الأوقاف يزور الشرقية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وزير الأوقاف يزور الشرقية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في إطار زيارته لمحافظة الشرقية ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية .

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات وزارة الأوقاف في أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الاجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتليق باستقبال المصلين وتأدية الصلوات، فضلا عن دورها الدعوى والوطني الملموس في نشر الدعوة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد للمضي قدما نحو تنمية وبناء المجتمع .

تأتي هذه الزيارة في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من شهر سبتمبر من كل عام ذكري وقفة الزعيم أحمد عرابي، ابن قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق أمام الخديوي توفيق عارضا مطالب الأمة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الأوقاف والمفتي بالأئمة، ثم أداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق، وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

المصرى اليوم

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