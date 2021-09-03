أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلاب المرحلة الثانية يسجلون رغباتهم للالتحاق بالجامعات في المنيا لليوم الرابع

Print
طلاب المرحلة الثانية يسجلون رغباتهم للالتحاق بالجامعات في المنيا لليوم الرابع طلاب المرحلة الثانية يسجلون رغباتهم للالتحاق بالجامعات في المنيا لليوم الرابع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل لليوم الرابع على التوالي، فرع مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بجامعة المنيا، استقبال طلاب المرحلة الثانية الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، والراغبين في تسجيل رغباتهم لكافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، اعتباراً من يوم الثلاثاء 31 اغسطس وحتي 4 سبتمبر، بمعامل جامعة المنيا للحاسب الآلي، وذلك من خلال الخدمات المجانية المتاحة على موقع وزارة التعليم العالي http://www.tansik.egypt.gov.eg.

وخصص الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، معملين للحاسب الآلي، إحداهما بمبنى (ج) بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً طوال أيام اعمال مراحل التنسيق.

وأكد «عبدالنبي»، على ضرورة التزام الطلاب المترديين على المعامل الجامعية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع مراعاة التباعد بين الطلاب سواءً داخل المعامل أو بالقاعات المخصصة للانتظار خارجها، وآليات الاستخدام الخاصة في التعامل مع أجهزة الحاسب، وكذلك ارتداء الماسك الطبي الذي لن يسمح للطالب الدخول بدونه؛ حفاظًا على صحة الطلاب وسلامتهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)