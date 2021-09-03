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إصابة 3 أشخاص في تصادم بالطريق الساحلي الدولي

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إصابة 3 أشخاص في تصادم بالطريق الساحلي الدولي إصابة 3 أشخاص في تصادم بالطريق الساحلي الدولي

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق محافظة كفر الشيخ، وبالقرب من كمين رشيد، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة، لقربها من موقع الحادث.

كانت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد رصدت وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بنطاق المحافظة وبالقرب من كمين رشيد الحدودي بين محافظة كفر الشيخ، والبحيرة، لتدفع غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بسيارات الإسعاف من تمركزات الطريق الدولي الساحلي، إلى موقع البلاغ ليجري نقل المصابين إلى مستشفى رشيد المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

فيما تبين من خلال البيانات التي رصدتها غرفة العمليات، أنه أصيب كل من، إبراهيم حسن عبدالرازق، مصاب بإشتباه كسر بالحوض، وأشرف محمد سلطان، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسد، وأحمد سلامة باشا، مصاب بإشتباه كسر بالضلوع، وجميع المصابين يخضعون للعلاج الطبي وعمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل استقبال مستشفى رشيد المركزي.

المصرى اليوم

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