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بعد وفاة محامي بمحكمة المنشأة.. نقيب محامين سوهاج يعلن عن تحركات الفرعية

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بعد وفاة محامي بمحكمة المنشأة.. نقيب محامين سوهاج يعلن عن تحركات الفرعية بعد وفاة محامي بمحكمة المنشأة.. نقيب محامين سوهاج يعلن عن تحركات الفرعية

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أصدرت نقابة محامين سوهاج، برئاسة عادل أبوالشباب، نقيب الفرعية، بيان بشأن وفاة باسم ذو الفقار، المحامي بالجيزة، والذي وافته المنية اليوم الخميس إثر أزمة قلبية حادة، وذلك بعدما شعر بالتعب داخل محكمة المنشأة، وتوجه إلى إحدى المستشفيات القريبة للاطمئنان على صحته ولكنه توفى.

وقال نقيب محامين سوهاج، إن النقابة فور علمها بالأمر توجه أعضاء المجلس عن جزئية جهينة والمنشأة والبلينا، إلى مكان تواجد الراحل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن، وتجهيز المتوفى ونقله إلى الجيزة بسيارة نقل الموتى.

وأوضح أن النقابة الفرعية، كلفت أحد المحامين، وهو إسلام الشامي، المحامي، لمرافقة الفقيد، وتسليمه إلى أهله، متقدمًا بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

المصرى اليوم

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