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«المحامين»: غدًا جمعية عمومية طارئة لنقابة السويس الفرعية

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«المحامين»: غدًا جمعية عمومية طارئة لنقابة السويس الفرعية «المحامين»: غدًا جمعية عمومية طارئة لنقابة السويس الفرعية

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد نقابة محامين السويس، لجمعية عمومية طارئة، غدا السبت، وذلك بناءا على دعوة مجلس النقابة الفرعية، وذلك بغرفة النقابة الرئيسية بمجمع محاكم السويس.

وأوضحت النقابة الفرعية، في بيان لها، أن الجمعية ستنظر في أمرين للتشاور حولهما واتخاذ ما يلزم من قرارات جماعية.

وذكرت النقابة أن الأمر الأول متعلق بغلق الممرات بين المبنى الإداري وقاعات الجلسات دون سبب، وخاصة أنه يتم فتح الممرات للجميع عدا أعضاء الجمعية العمومية من المحامين، أما الأمر الثاني فهو بخصوص تنفيذ الأحكام الجنائية، والمدنية، والتي لم يتم تنفيذها بالرغم من مرور زمنًا طويلًا.

المصرى اليوم

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