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وزيرة البيئة : تركيب أول محطة لرصد الهواء بمدينة برج العرب بالاسكندرية

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وزيرة البيئة : تركيب أول محطة لرصد الهواء بمدينة برج العرب بالاسكندرية وزيرة البيئة : تركيب أول محطة لرصد الهواء بمدينة برج العرب بالاسكندرية

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بعدد من القضايا البيئية المتختلفة ، ومنها تحسين جودة الهواء من خلال عدد من المشروعات منها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء والعمل على تحسين جودته ، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين ، ووفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية الواردة بقانون البيئة .

وأعلنت فؤاد إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة برج العرب بالاسكندرية ، والتى تعد أول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بالمدينة ، كما تعد المحطة العاشرة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة الاسكندرية .

وأوضحت وزيرة البيئة أن محطة الرصد اللحظى تحتوى على أجهزة رصد كلا من غاز أول وثانى أكسيد النيتروجين وغاز ثانى أكسيد الكبريت ، وغاز أول أكسيد الكربون ، وغاز الأوزون ، والجسيمات الصلبة ذات القطر أأقل من 10 و2.5 ميكرومتر ، وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقا للحدود القانونية الواردة بقانن البيئة ولا ئحته التنفيذية ، بالإضافة إلى احتواء المحطة على وحدة لرصد العوامل الجوية .

وأَضافت فؤاد أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بلغ 114 محطة على مستوى الجمهورية ، لافته أنه تم تخطى المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030 وفى إطار العام المالى 2020-2021 حيث تم تحقيق نسبة أعلى من المستهدف فى هذا المجال .

المصرى اليوم

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