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صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران أن الشركة الوطنية مصرللطيران عضو تحالف ستار ستقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الخامس من سبتمبر الجاري بواقع رحلتين يوميا بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner والمعروفة بإسم طائرة الأحلام والتي تسع لعدد 309 مقعد وتتميز مقاعد درجة رجال الأعمال بها بتوفير أعلى مستويات الخصوصية مع توافر شاشات شخصية بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت Wi-Fi وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

وجاء البيان: «يمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة والكويت عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com ومكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة حول العالم ومركز الاتصالات 1717 داخل مصر، أما بالنسبة لعملاء مصر للطيران الذين قاموا بشراء تذاكرهم مسبقًا والراغبين في تغيير موعد سفرهم، يمكنهم زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة حول العالم أو الاتصال بـ 1717 داخل مصر، يجب على جميع العملاء المسافرين تفعيل برنامج»شلونك«عند الوصول إلى دولة الكويت».

و لمعرفة متطبات السفر، يرجي زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمصر للطيران من هنا