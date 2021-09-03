وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مهندس الديكور أحمد زعفان

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نعت الفنانة الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين مهندس ومصمم الديكور أحمد زعفان الذي غيبة الموت صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز ٥٤ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

يشار إلى أن المهندس الراحل من مواليد فبراير ١٩٦٧ وتخرج في أكاديمية الفنون من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور وتميز بمهارته الفائقة في رسم مناظر العروض الفنية، كما صمم الديكور للعديد من العروض الفنية على مسارح دار الأوبرا المصرية وداخل مصر وخارجها.