طبيب الأهلى : أكرم توفيق يغيب أسبوعين بسبب الإصابة ويستخدم مساك للوجه

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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق بشرخ في عظمة الوجه، التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني الأول، التي سبقت مباراة أنجولا أمس في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادم ٢٠٢٢.

وأضاف أنه فور خروج أكرم توفيق من معسكر المنتخب قام بالاطلاع على الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، مع إجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاعب، بالإضافة إلى بعض الأشعات المقطعية التي أثبتت تعرضه للإصابة بشرخ في عظمة الوجه، استلزمت عرضه أيضًا على طبيب تجميل لتخييط موضع الجرح بعملية تجميلية.

وأوضح أنه بعد الوقوف على حالة اللاعب بشكل تام وبعد مطالعة جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي والاكتفاء بالعلاج التحفظي فقط.

وقال إن أكرم توفيق يحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى أسبوعين، وبعدها يعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية مع ارتداء واقي وجه (ماسك) لفترة زمنية قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع أخرى.

وأشار إلى أنه بدأ التنسيق مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في هذا الأمر من أجل تصنيع الماسك الخاص باللاعب، بعد الحصول على المقاسات الخاصة به، تمهيدًا للحصول عليه في أقرب وقت ممكن لتجهيزه للاعب لارتدائه عقب انتهاء فترة الأسبوعين.