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«السلام مع النفس والكون».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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«السلام مع النفس والكون».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء «السلام مع النفس والكون».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول «السلام مع النفس والكون».

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن السلام قيمة إنسانية راقية حرص الدين الإسلامي علي ترسيخها، فالمسلم الحقيقي متسامح مع نفسه ، وفي سلام حقيقي مع أهله وجيرانه ومع الناس أجمعين.

أضاف ، أن المسلم يعيش في سلام ع الكون كله فلا يؤذي حيوان ولا يحرق نبات ولا يتلف شجرا ولا ثمرا نوانا هو معطاء ، يحب الخير لا الشر، والبناء لا الهدم ، والتعمير لا التخريب ولا الإفساد في الأرض.

وأضاف جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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