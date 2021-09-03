رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع أعمال النظافة والتجميل

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تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، صباح الجمعة، أعمال النظافة والتجميل بالمدينة وشواطئها السته والتأكيد على رفع مستوى النظافة بجميع المناطق بالمدينة ورفع الناتج اليومى من القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة وتحميلها إلى المقلب العمومي والاهتمام بنظافة الشواطئ .

كما أكد على رفع مستوى الإنارة العامة والتأكد من إصلاح وصيانة كشافات الإنارة بمداخل المدينة وفى الميادين والشوارع الرئيسية، وطالب نوابه بضرورة المرور والمتابعه في الفترة المسائية بالشوارع الجانبية والتأكيد على سلامة الإنارة بها والاصلاح الفوري لاي اعطال .

جاء ذلك بحضور هاني ندا، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة وعمار الكرش، مساعد رئيس المدينة للإشغالات والإزالات.