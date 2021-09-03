رئيس البنك الأهلي: حسمنا صفقة موهبة الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أنه تم حسم صفقة شادي رضوان، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالبنادي الأهلي وتجديد إعارته للموسم المقبل.

وانتهت إعارة شادي رضوان ومحمد فخري، لاعبا النادي الأهلي مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المنقضي.

وقال أشرف نصار في تصريحات تلفزيونية :«تواصلنا لاتفاق مع الأهلي بشأن تجديد إعارة شادي رضوان، لمدة موسم أخر»، مضيفًا :«محمد فخري،عاد للأهلي في نهاية الموسم المنقضي».

وأشار :«نجحنا في حسم التعاقد مع محمد هلال وأحمد سعيد، لاعبا وادي دجلة وكريم بامبو، لاعب الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري»، مضيفا :«هناك جلسة ستجمعني مع خالد جلال، المدير الفني غدًا السبت، لمعرفة باقي اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم».