أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012

Print
«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012 «زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في 20 فبراير 1938 ولد الكابتن محمود الجوهرى والذي يعد واحدا من أهم المدربين بتاريخ كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية ، وكان بالأساس ضابطاً في الجيش المصرى وشارك في حرب أكتوبر 1973 وخرج من الخدمة برتبة عميد بسلاح الإشارة، وبدأ حياته الكروية لاعباً بالنادى الأهلى وفى منتخب من 1955 حتى 1966 واعتزل مبكراً بسبب إصابته في الرباط الصليبى واتجه للتدريب،وعمل مدربا للأهلى في بداية الثمانينيات ونجح في الفوز بأول بطولة أفريقية في تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا في 1982 ودرب المصرى في 1988 ووصل به لكأس العالم في 1990 لثانى مرة في تاريخه كما فازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا في 1998 وهوأول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية، كما قاد المنتخب المصرى للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية في 1992 في سوريا وهو أول مدرب مصرى يتولى تدريب فريقى الأهلى والزمالك في تاريخ الكرة المصرية، وأول مدرب يقود فريق الأهلى للفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى في 1982 ودرب عددا من الأندية الخليجية منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان في كأس الخليج عام 1996 وفى 2002درب المنتخب الأردنى وقام بالإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول لنهائيات كأس الأمم الأسيوية في 2004 لأول مرة بتاريخ الكرة الأردنية وحقق مع منتخب الأردن العديد من الإنجازات وقد توج العاهل الأردنى عطاءه الكبيرمع الكرة الأردنية بتكريم ملكى بعد اعتزاله التدريب إلى أن توفى «زى النهارده» في 3 سبتمبر 2012.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030