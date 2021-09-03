«زى النهارده» وفاة الكابتن محمود الجوهرى 3 سبتمبر 2012

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في 20 فبراير 1938 ولد الكابتن محمود الجوهرى والذي يعد واحدا من أهم المدربين بتاريخ كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية ، وكان بالأساس ضابطاً في الجيش المصرى وشارك في حرب أكتوبر 1973 وخرج من الخدمة برتبة عميد بسلاح الإشارة، وبدأ حياته الكروية لاعباً بالنادى الأهلى وفى منتخب مصر من 1955 حتى 1966 واعتزل مبكراً بسبب إصابته في الرباط الصليبى واتجه للتدريب،وعمل مدربا للأهلى في بداية الثمانينيات ونجح في الفوز بأول بطولة أفريقية في تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا في 1982 ودرب المنتخب المصرى في 1988 ووصل به لكأس العالم في 1990 لثانى مرة في تاريخه كما فازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا في 1998 وهوأول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية، كما قاد المنتخب المصرى للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية في 1992 في سوريا وهو أول مدرب مصرى يتولى تدريب فريقى الأهلى والزمالك في تاريخ الكرة المصرية، وأول مدرب يقود فريق الأهلى للفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى في 1982 ودرب عددا من الأندية الخليجية منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان في كأس الخليج عام 1996 وفى 2002درب المنتخب الأردنى وقام بالإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول لنهائيات كأس الأمم الأسيوية في 2004 لأول مرة بتاريخ الكرة الأردنية وحقق مع منتخب الأردن العديد من الإنجازات وقد توج العاهل الأردنى عطاءه الكبيرمع الكرة الأردنية بتكريم ملكى بعد اعتزاله التدريب إلى أن توفى «زى النهارده» في 3 سبتمبر 2012.