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"العدل" تحدد 6 حالات ترد فيها التكاليف القضائية على المدعي في النظام الجديد

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"العدل" تحدد 6 حالات ترد فيها التكاليف القضائية على المدعي في النظام الجديد "العدل" تحدد 6 حالات ترد فيها التكاليف القضائية على المدعي في النظام الجديد
من بينها الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل الجلسة الأولى وعند طلب تصحيح الحكم

حددت وزارة العدل وفق النظام الجديد للتكاليف القضائية، ست حالات ترد فيها التكاليف القضائية متى تبيّن عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء.

وتفصيلاً، شملت هذه الحالات، حين الحكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية، وعند طلب رد القاضي أو القضاة إذا طلب الرد، أيضاً عند طلب تصحيح الحكم أو تفسيره وتمت إجابة الطلب، وإذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقاً للإجراءات النظامية.

وتضمنت الحالات التي ترد فيها التكاليف القضائية؛ عند طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، أما إذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضى فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، وأخيراً ترد التكاليف في الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.وزارة العدل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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