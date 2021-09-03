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أعرب الفنان مدحت صالح، عن فرحته الكبيرة بفوز الزمالك بلقب الدوري الممتاز، موجهًا حديثه للكابتن «محمود جنش، ومحمود علاء، ويوسف أوباما»، الذين استضافهم الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» «فرحان بالرجالة اللي أنت مستضيفهم، وبسم الله ماشاء الله فرحتونا، وأنسوا كل الزعل وأنسوا كل اللي حصل، الجيل ده رفع رأسنا، والجيل ده جيل رجالة».

وأوضح الفنان مدحت صالح، أن يُحب جميع لاعبي الفريق، قائلًا: «لو مشينا بالروح دي هنعوض فرق الرقم اللي بيزعجنا في عدد البطولات، والسنة دي الدوري كان ليه طعم مختلف، خاصة إن الزمالك فاز بالدوري في ظل ظروف استثنائية كان يمر بها النادي».

ولفت «صالح» إلى أن لاعبي الزمالك تحملوا كل الظروف الصعبة دي وركزوا في الملعب، وركزوا في تاريخ النادي، قائلًا: «أنا زملكاوي، ويارب يديكوا الصحة.

الفنان صلاح عبدالله - صورة أرشيفية

من جانبه أوضح الفنان صلاح عبدالله، إن الكابتن محمود عبدالرازق جنش، هو رمز من رموز نادي الزمالك، مُعربًا عن فرحته الكبيرة بفوز نادي الزمالك بلقب الدوري في أغرب وأصعب وأطول دوري على الإطلاق.

وأضاف «صلاح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، أن جمهور الزمالك إخلاص فوق الوصف، قائلًا: «الزمالك عودنا كدة طول العمر، أنا بقالي 60 سنة بشجع الزمالك وبقول هتاف «يازمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة»، قائلًا: المفروض يفروحنا شوية زيادة.