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"المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة

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"المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة "المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة
بحثا الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، المندوب المناوب ونائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة المعين حديثًا السفير محمد أبو شهاب، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك. ‏

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.

‏ورحب المندوب المعلمي، بالسفير محمد أبو شهاب، مؤكدًا أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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