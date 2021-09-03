«رايكونن» يعلن اعتزاله من سباقات الفورمولا واحد في نهاية الموسم

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أعلن بطل العالم السابق الفنلندي كيمي رايكونن نيته الاعتزال من سباقات الفورمولا واحد مع نهاية الموسم بعد مسيرة دامت 20 عامًا.

وكسب ابن الـ 41 عامًا نقطتين فقط هذا الموسم مع فريق ألفا روميو المتعثر.

ويعود اللقب العالمي الوحيد لرايكونن إلى العام 2007 عندما كان يقود سيارة فيراري، متفوقاً آنذاك على سائقي مرسيدس الاسباني فرناندو ألونسو والبريطاني لويس هاميلتون بفارق نقطة يتيمة.

يحب كيمي الهوكي على الجليد، كما وضعت صورته على طابع فنلندي أُطلق احتفالًا بالذكرى 370 لبداية خدمة البريد في فنلندا.

وقال رايكونن في بيان نشره عبر حسابه في انستجرام «إنها النهاية. هذا الموسم سيكون الاخير لي في الفورمولا واحد».

وأضاف «إنه قرار اتخذته في الشتاء المنصرم. لم يكن قرارًا سهلا لكن بعد نهاية الموسم يكون قد حان الوقت لخوض أشياء جديدة».

ويحمل رايكونن الرقم القياسي بعدد المشاركات في سباقات الفورمولا 1، بـ 344 سباقًا، كما فاز بـ 21 منها، بالإضافة إلى انطلاقه من المركز الاول 18 مرة وصعوده 103 مرات على منصة التتويج.

نتائج كيمي رايكونن وموهبته جعلت بيتر ساوبر مدير فريق ساوبر للفورمولا 1 يمنحه فرصة القيام بتجارب للفريق عام 2000، وبعد نجاحه في التجارب ورغم تشكيك الاتحاد بقدراته، وقّع معه فريق ساوبر ومنحه شهادةً ليكون سائق الفريق في بطولة الفورمولا 1 موسم 2001. لم يخيب كيمي ثقة فريقه وحقّق أولى نقاطه في أول سباق فورمولا 1 شارك به وذلك في جائزة أستراليا الكبرى عام 2001.

أنهى رايكونن الموسم بتسع نقاط وساهم مع زميله في الفريق نيك هايدفيلد في إعطاء ساوبر المركز الرابع في بطولة الصانعين وهو أفضل إنجازٍ له.

انتقل كيمي بعدها إلى فريق ماكلارين عام 2002 ليحقق أول وصولٍ له إلى المراكز الثلاثة الأولى في السباقات وينهي الموسم ب24 نقطة مع تحقيق المركز الثالث لفريقه في بطولة الصانعين.

حقق رايكونن فوزه الأول في الفورمولا 1 في جائزة ماليزيا الكبرى عام 2003، وفي الجولة التالية في البرازيل حصل على المركز الثاني بعد إنهاء السباق في اللفة 55. شهد ذلك الموسم تأخر ماكلارين بسبب عدم تطوير سيارتهم، رغم ذلك كان كيمي قريبًا من الفوز في جائزة موناكو الكبرى حيث خسر بفارق ثانيةٍ واحدة خلف خوان بابلو مونتويا.

موسم 2003 كان شديد التنافس بين كلٍّ من رايكونن ومايكل شوماخر الذي حسم البطولة لصالحه في آخر سباق بفارق نقطتين فقط.

موسم 2004 كان مخيبًا للآمال بسبب الأعطال الكثيرة في السيارة والتي منعته من إنهاء العديد من السباقات في الموسم.

موسم 2005 شهد مشاكل في ماكلارين بسبب الإطارات، إلّا أنّ رايكونن تمكن من الفوز بسبع سباقات في الموسم متجاوزًا البداية المتعثرة وحاز جائزة سائق العام.

لم يكن موسم 2006 مميزًا للسائق الفنلندي، حيث لم يتمكن من الانتصار بأي سباق، لينتقل في الموسم التالي إلى فريق فيراري ويحظى بموسمٍ أول مميز انتصر فيه في ست سباقات وأنهى الموسم في المركز الأول في الترتيب ليحقق أول بطولة فورمولا 1 في تاريخه.

استمر كيمي مع فيراري حتى 2009، وبعد أن فشلت مفاوضاته مع عدة فرق فورمولا 1 قرّر أن ينتقل إلى سباقات الرالي حيث قاد السباقات حتى عام 2011، لينتقل بعدها إلى تجربةٍ جديدة في عالم الناسكار.

عاد كيمي رايكونن إلى عالم الفورمولا 1 من خلال فريق لوتس عام 2012 وخلال موسمين معهم فاز بسباقين وحقق المركز الثالث في البطولة مرةً واحدة.