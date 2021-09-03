سيارات شركة لوتس تؤكد أن 4 نماذج كهربائية جديدة قادمة

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أعلنت شركة لوتس للسيارات إن تشكيلة سياراتها الكهربائية المستقبلية ستشمل سيارة رياضية، وسيارة كوبيه سيدان، بالإضافة إلى سيارتي دفع رباعي بعد فترة وجيزة من السيارة الفائقة «Evija EV» .

ولتسهيل انتقالها إلى الكهربة، أطلقت الشركة البريطانية المتخصصة فرعًا جديدًا لشركة Lotus Technology وافتتحت مقرًا جديدًا في ووهان، الصين.

فيما سيتولى مصمم السيارات بيتر هوربوري، رئاسة مجموعة لوتس ديزاين، وهو حاليًا رئيس التصميم في جيلي للسيارات.

كما أكدت الشركة بالفعل أن طراز Emira القادم 2022 سيكون آخر طراز جديد لها يحتوي على محرك احتراق، وأصدرت الشركة الآن المزيد من التفاصيل حول ما سيكون النشر السريع للنماذج الأربعة الكهربائية بالكامل التي ستتبع من Evija EV hypercar .

بينما ستتضمن تشكيلة لوتس الكهربائية المستقبلية سيارتي دفع رباعي جديدتين، كوبيه سيدان بسقف منخفض وأربعة أبواب، وسيارة EV الرياضية الجديدة التي كشفت الشركة بالفعل تفاصيل عنها.

وأيضاً ستفتتح «لوتس» شركة تابعة جديدة، لوتس التكنولوجيا، التي سيكون مقرها في ووهان، الصين، وسيعمل هذا على النماذج المستقبلية، وسيكون له أيضًا استثمار من ويليام لي، مؤسس شركة صناعة السيارات الصينية «نيو».

وبحسب ما أشار موقع car and driver، أن بيتر هوربوري، من المقرر أن يصبح رئيس لشركة Group Lotus Design، حيث يقود العمل على هذا الجيل الجديد من الطرز، بالإضافة إلى الأعمال الاستشارية لشركات صناعة السيارات التابعة لجهات خارجية.

الجدير بالذكر أن البريطاني البالغ من العمر 71 عامًا هو حاليًا رئيس قسم التصميم في شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات والتي تمتلك لوتس وكذلك فولفو، وكان سابقًا مدير التصميم لفولفو مرتين، وفورد الأمريكتين.

فيما سيواصل كبير مصممي سيارات لوتس، راسل كار، العمل تحت قيادته، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية، بينما من المقرر أن يحل ستيفان سيلاف، رئيس تصميم بنتلي السابق، محل «هوربوري» في جيلي.

فيما يتعلق بالمنتج الجديد، فإن سيارات الدفع الرباعي وسيارة الكوبيه، التي وصفتها لوتس بأنها «مركبات نمط الحياة»، ستتفوق جميعها على لوتس بريميوم أركيتكتشر.

إذ تفيد الشركة، أن التصميمات الجديدة ستأتي بسيارات مع قواعد عجلات تتراوح من 113.7 إلى 122.0 بوصة، وستحتوي على بطاريات بسعات من 92.0 إلى 120.0 كيلو وات في الساعة، بالإضافة إلى دعم أنظمة 800 فولت.

ويقول الإصدار الرسمي أيضًا أن بعض المنتجات التي تم تطويرها على الأقل من النظام الأساسي الجديد ستكون قادرة على السير بسرعة بمعيار من صفر إلى 62 ميلاً في الساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ.

بينما سنرى سيارة الدفع الرباعي الأكبر حجمًا أولاً، ومن المقرر إطلاقها في العام المقبل، وستتبعها في عام 2023 سيارة الكوبيه سيدان، مع وصول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أصغر حجمًا في عام 2024.

وسيتم تصميم جميع هذه المركبات في مصنع لوتس الجديد في ووهان، والذي من المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 150 ألف سيارة سنويًا، على الرغم من أن شركة لوتس تشير أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للاقتراب من هذا الرقم.

فيما سيشمل مصنع لوتس في ووهان ما يوصف بأنه «مسار اختبار ذكي متكامل» حيث ستكون المركبات قادرة على العمل بشكل مستقل بسرعات تصل إلى 140 ميلاً في الساعة عبر 16 زاوية.

بالإضافة إلى أن شركة لوتس على ما تصفه بـ «محرك ذكي على مستوى المسار»، وهو مشروع مدته 10 سنوات يطمح إلى «مساعدة السائقين على الأداء بالإضافة إلى سائق F1 على المسار الصحيح.».