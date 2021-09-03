«أبوالغيط»: ندعم الحقوق العربية فى المياه.. و40% من سكان المنطقة تحت خط الفقر

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شدد أحمـد أبوالغيـط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن قضية ندرة المياه تظل ذات أهمية خاصة، إذ إن المنطقة العربية تُعانى من الشح المائى أكثر من أى منطقة أخرى فى العالم، وهى تُعانى فى ذات الوقت من أكبر فجوة غذائية، لافتًا إلى أن هذا الوضع يمس مستقبل المنطقة الاقتصادى والاجتماعى، ربما أكثر من أى تهديد آخر.

وأضاف، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ108، للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والتى عُقدت أمس، على المستوى الوزارى، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، محمد على الحويج، أن العلاقة بين الدول العربية وجيرانها التى تشترك معها فى مجارى الأنهار، سواء فى دجلة أو الفرات فى المشرق، أو النيل فى إفريقيا، تحتاج إلى صياغة عادلة تضمن الحقوق العربية المشروعة فى المياه من خلال اتفاقات قانونية ملزمة، مشددًا على أن هذه القضية هى قضية عربية، ولا تخص فقط الدول التى تُعانى مشكلات مع جيرانها.

ودعا أبوالغيط إلى ضرورة العمل بشكل حثيث على تسريع مسار التكامل الاقتصادى العربى، مؤكدًا أن التكامل الإقليمى وتعزيز التجارة البينية وتعميق أطر التعاون والتنسيق الاقتصادى فى المنطقة العربية يوفر شبكة أمان مهمة وضرورية فى وضع عالمى تتصاعد فيه المخاطر الحالية والمستقبلية، خصوصًا أن جائحة كورونا مازالت تُخيم بظلها الثقيل على الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية والمنطقة العربية، لافتًا إلى أن العالم والمنطقة العربية يمران الآن بمرحلة من التعافى الصعب، فى ظل مستوى عالٍ من انعدام اليقين بشأن الوضع الصحى العالمى جراء انتشار سلالات متحورة من كورونا.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم تأثرًا بظواهر الاحتباس الحرارى والتغير المناخى، وهو ما يجعل هذه القضية همًا حاضرًا وليس رفاهية مستقبلية.

وحول تطورات الاقتصادات العربية قال إن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يُعانون الفقر المُدقع، كما تجاوزت نسبة البطالة 16%، وهى أعلى كثيرًا من المتوسط العالمى، ويزيد من حدة تأثير البطالة أن أغلب من يعانون منها هم من الشباب.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاقتصادات العربية تُعانى خللًا واضحًا فى استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل وتحقيق مستويات عالية من التشغيل، وأن حاجات السوق مازالت منفصلة عن مهارات التعليم، لافتًا إلى أزمات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة يعانى منها عددٌ من البلدان العربية، وفى مقدمتها لبنان التى تُعانى واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية منذ عام 1850، وأيضًا اليمن التى تعانى الأزمة الإنسانية الأكثر حدة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن العالم يُتابع بحزن بالغ انعكاسات الأزمة الاقتصادية وتبعاتها الإنسانية المريرة على الشعب اللبنانى، فضلًا عما يواجه اليمن من أزمة مستمرة جراء استمرار الاعتداءات الحوثية، وبحيث صار 80% من أبنائه فى حاجة للمساعدة، بالإضافة إلى الوضع المالى الصعب للسلطة الفلسطينية، وكذلك الأزمة الإنسانية المُستمرة والمتصاعدة التى يُعانى منها السوريون.