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أخفاها حول جسمه.. «جمارك القاهرة» تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

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أخفاها حول جسمه.. «جمارك القاهرة» تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة أخفاها حول جسمه.. «جمارك القاهرة» تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

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تمكن رجال الجمارك في الإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهره الدولى، برئاسة صبحى ربيع مدير إدارة الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي اشتبه حافظ منشاوى مأمور الجمرك في راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوما جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فلم يتلاحظ وجود شيء مخالف داخل حقائبه.

فيما لاحظ محمود أحمد عبدالمطلب مأمور الجمرك اهتزاز الراكب وارتباكه وتعرقه ومحاولته الخروج بسرعة من الصالة، وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 17 هاتف محمول ماركة iPhone حديث أخفاهم الراكب حول جسمه بلصقهم جزء حول رجليه وجزء آخر ثبته في حزام البنطلون الذي يرتديه واسفله.
قرر صبحى ربيع مدير الإدارة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 110 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.


يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

المصرى اليوم

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