أخبار عاجلة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

مكة : القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

Print
مكة : القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود مكة : القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة ، ممثلة في دوريات أمن الطرق بمحافظة جدة ، قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر ، لنقله ( 9 ) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق ( جدة - جازان ) وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال ، يعرض نفسه العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة ، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، والمخلة بالشرف والأمانة ، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم ( 911 ) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض ، و ( 999 ) و ( 996 ) في جميع مناطق المملكة


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

إسرائيل تعتقل اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

عسير: ضبط مواطن بحوزته 85 كجم من الحشيش

عسير: ضبط مواطن بحوزته 85 كجم من الحشيش

تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين

50 ألف غرامة لمؤسسة قامت بتعبئة وتسويق منتج لعلامة تجارية

50 ألف غرامة لمؤسسة قامت بتعبئة وتسويق منتج لعلامة تجارية