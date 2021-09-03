أخبار عاجلة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شرطة مكة": القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود على طريق (جدة - جازان)

Print
"شرطة مكة": القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود على طريق (جدة - جازان) "شرطة مكة": القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود على طريق (جدة - جازان)
العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بالمنطقة ممثلة في دوريات أمن الطرق بمحافظة جدة، قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر، لنقله (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية على طريق (جدة - جازان)، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة