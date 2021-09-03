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جمارك بورسعيد تضبط تهريب أدوية ومكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وهواتف

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جمارك بورسعيد تضبط تهريب أدوية ومكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وهواتف جمارك بورسعيد تضبط تهريب أدوية ومكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وهواتف

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تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد أحمد حسام الدين بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائيه ومستحضرات التجميل والهواتف المحمولة واكسسوارتها بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا على إخبارية مقدمة من قسم البحث الجناني برقم ١٧٥٢ في ۲۰۲۱/۷/۱۸ بخصوص وجود اصناف مخالفة بالبوليصة رقم (3201240188 HLCUDX) حاوية رقم (2843586 HLBU) واردة من ميناء جبل على. وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة من يسري مصطفي وسامي خليل ومدحت عوض تحت إشراف حسن أبوجميل وأحمد شمس مدير فحص والسيد سلامه مدير المستودع ومحمد جمعه فتبين وجود كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائيه ومستحضرات التجميل ومستلزمات المساج وخصل الشعر الطبيعي والتبغ والهواتف المحمولة واكسسوارتها والساعات وحساسات الأمان والإنذار .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 15 مليون و949 الف و259 جنيه. وبالعرض على ادارة الفتوي أوصت باعتبار الواقعة جنحة تهريب جمركي حكمي طبقا للمادة 77 للاصناف المحظورة وتطبيق المادة 74 من قانون الجمارك ٢۰۲۰/۲٠٧على الاصناف المسموح بدخولها. وقرر محمد أحمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والعرض على وزارة التجارة لإعمال شئونها في المخالفة الإستيرادية.

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