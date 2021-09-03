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بعد أزمة الدكتوراه.. موقف مفاجئ من محمد رمضان في لبنان (صورة)

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بعد أزمة الدكتوراه.. موقف مفاجئ من محمد رمضان في لبنان (صورة) بعد أزمة الدكتوراه.. موقف مفاجئ من محمد رمضان في لبنان (صورة)

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حرص الفنان محمد رمضان على تقديم بعض هدايا للشعب اللبناني، لافتاً أن العرب لا يتخلون عن بعضهم في الأزمات.

ونشر محمد رمضان مقطع ، للفريق الخاص به خلال تقديمهم للهدايا للأهالي في لبنان، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق عليها قائلًا: «العربي لا يتخلى عن أخوه العربي.. اللهم ديم الحب والعروبة».

محمد رمضان عبر إنستجرام

وظهر في الفيديو الذي نشره محمد رمضان، أطفال من لبنان يوجهون الشكر له، وهم يحملون الهدايا التي أهداه لهم فريق محمد رمضان.

وكان وجه الفنان محمد رمضان، الشكر لنقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان، بعد بيانها اليوم حول تكريمه واختياره سفيرا للشباب العربي.

وكتب «رمضان» على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «شكرا نقابة المهن التمثيلية ووزارة الثقافة اللبنانية على التوضيح.. رسميا سفير الشباب العربي».

وجاء في بيان النقابة: «ردًا على الحملة الإلكترونية المبرمجة التي تعرض لها مهرجان أفضل الدولي الذي يرأسه مازن نوري وحول تكريم الممثل والمغني المصري محمد رمضان، نحن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في شمال لبنان مرسوم رقم 4293 في تاريخ الأول من إذار من سنة 1954».

المصرى اليوم

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