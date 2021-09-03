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بعد سقوطه أمام فيتنام .. أشعة الرنين المغناطيسي تحدد إصابة "عطيف"

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بعد سقوطه أمام فيتنام .. أشعة الرنين المغناطيسي تحدد إصابة "عطيف" بعد سقوطه أمام فيتنام .. أشعة الرنين المغناطيسي تحدد إصابة "عطيف"

بعد سقوطه أمام فيتنام .. أشعة الرنين المغناطيسي تحدد إصابة

أعلن السعودي الأول لكرة القدم إجراء متوسط الميدان الكابتن عبدالله عطيف ، اليوم الجمعة، أشعة رنين مغناطيسي على موقع الإصابة التي تعرض لها في مباراة فيتنام ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر" تغريدة قال فيها : "يجري اللاعب عبدالله عطيف غدًا الجمعة أشعة رنين مغناطيسي على موقع الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم، تمنياتنا له بالسلامة".

وتعرض عطيف لإصابة قوية، لم يستطع بسببها استكمال المباراة، فاستبدله المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بشكل اضطراري لإصابته، بعدما طلب اللاعب التبديل.

وخرج عطيف باكيًا متأثرًا بإصابته، وسط مساندة من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، ودعم المدرب هيرفي رينارد، وعوضه زميله محمد كنو إلى داخل الملعب (د18) من عمر المباراة التي انتهت بفوز الأخضر السعودي (3-1).المنتخب السعودي ‬

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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