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غرفة عمليات تنسيق القبول بجامعة الأزهر ترصد تسجيل 9 آلاف طالب في اليوم الأول

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غرفة عمليات تنسيق القبول بجامعة الأزهر ترصد تسجيل 9 آلاف طالب في اليوم الأول غرفة عمليات تنسيق القبول بجامعة الأزهر ترصد تسجيل 9 آلاف طالب في اليوم الأول

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أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن غرفة عمليات مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، رصدت تسجيل 9 آلاف طالب وطالبة لرغباتهم إلكترونيًّا في اليوم الأول لتنسيق القبول بجامعة الأزهر اليوم الخميس من أصل 47 ألف طالب وطالبة، وهو عدد الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول.

وأوضح فرج أن هناك متابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة لعمليات تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021م.
جدير بالذكر أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بدأ اليوم الخميس، ويستمر تسجيل الرغبات إلكترونيًّا حتى يوم الاثنين القادم الموافق 6 من سبتمبر عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة المصرية:
https://tansik.egypt.gov.eg/application/

المصرى اليوم

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