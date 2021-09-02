افتتاح موسم جمعية الفيلم بالبيت الروسي 4 سبتمبر

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صرح المصور السينمائي الفنان محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، أن الموسم الجديد لعروض جمعية الفيلم ينطلق من المركز الثقافى الروسى فى السادسة والنصف مساء السبت 4 سبتمبر الجاري بمقره في الدقى.

حيث عبر «عبدالسميع» عن شكره لإدارة المركز برئاسة «أليكسى تيفانيان» لاستضافة انطلاق موسم جمعية الفيلم في دورته الـ 61 من داخل المركز الروسى، مؤكداً على أن التعاون بين الجمعية والمركز يمتد عبر سنوات طويلة ولديه تقاليد ثابتة من التعاون المشترك. مشيراً إلى أن برنامج الاحتفال يضم كلمة تأبين عن الزميل الراحل الناقد «ضياء حسنى» عضو مجلس ادارة جمعية الفيلم والذي فقدناه الشهر الماضى، ثم كلمة رئيس جمعية الفيلم حول التعقيدات والمعوقات التي تواجهها جمعية الفيلم في إتمام رسالتها الثقافية، وهي الجمعية التي تأسست عام 1960 و زاولت نشاطها منذ عام 1961 مُقدمة نموذجاً رائداً في التثقيف السينمائى وتنظيم أحد أهم المهرجانات السينمائية للأفلام المصرية سنوياً وهو ما يعتز به رموز مصر من السينمائيين والنقاد مقدرين بدورها الرائد في الحياة السينمائية.

كما صرح «شريف جاد» نائب رئيس جمعية الفيلم أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاوناً متزايداً بين جمعية الفيلم والبيت الروسى وجاري الترتيب لعرض مجموعة من الأفلام الروسية في إطار برنامج الجمعية والذى يتزامن مع الاحتفالات بعام التعاون الإنساني في البلدين.

ومن جانبه أكد «أليكسى تيفانيان» أن البيت الروسى يعتز بالتعاون مع جمعية الفيلم فهى جمعية عريقة وذات مكانة مرموقة في المجتمع المصرى وسبق وتم الاحتفال باليوبيل الـ 55 على تأسيسها داخل المركز الثقافى الروسى بحضور وزير الثقافة المصرى حينذاك.

بينما أشار الدكتور «جلال سعيد» عضو مجلس الادارة أن الموسم الجديد عروض جمعية الفيلم سوف تضم نخبة من الأفلام العالمية التي تمثل المدارس المختلفة الحاصلة على جوائز في المهرجانات الدولية.