أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

20 وفاة و893 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

Print
20 وفاة و893 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 20 وفاة و893 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 20 وفاة و893 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10442 وفاة و798984 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.05 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الخميس.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11617 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم، إلى المستشفيات 63 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 65 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 552 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 721 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 776925 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29326 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9316366 فحصاً.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3

لبنان: التجهيز لاستقبال الغاز المصري يحتاج من شهرين إلى 3

جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان

جورج قرداحي وزيراً للإعلام في لبنان