أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أول تعليق من هاني شاكر بعد صلح شاكوش والبحراوي: «دفاعنا عن الأصول والقيم»

Print
أول تعليق من هاني شاكر بعد صلح شاكوش والبحراوي: «دفاعنا عن الأصول والقيم» أول تعليق من هاني شاكر بعد صلح شاكوش والبحراوي: «دفاعنا عن الأصول والقيم»

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن تصالح المطربان الشعبيان رضا البحراوي وحسن شاكوش لا يغير في الأمر شئ، وقرارات الإيقاف لا رجعة فيها ومستمرة حتي 30 من سبتمبر الجاري قائلا:"صلح شاكوش والبحراوي لا يؤثر على القرار لاسلبا ولاايجابا لان النقابه تحافظ علي قيم واصول وليس اشخاص".

وكانا المطربان قم نشرا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من داخل سيارة فارهة، وتأسفا معًا لأهالى طنطا والقاهرة عن التجاوزات التي بدرت منهما، وطلبا من جمهورهما ان يسامحوهما عما بدر منهما من ألفاظ خارجة، قائلين «إحنا آسفين جدًا كلنا راجل واحد»، كلنا إخوات والصلح خير، سامحونا علشان خاطر ربنا».

كانت أزمة كبيرة نشبت بين المطربين، بعد تجاوزات صرح بها المطرب حسن شاكوش عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأمر وصل لحد التطاول بين الطرفين في فيدوهات حققت نسبة مشاهدة كبيرة جدًا انتهت بإصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر قرارا بوقفهما عن الغناء والعمل لمدة شهر كامل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو «رقص شباب عراة» في الجيزة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو «رقص شباب عراة» في الجيزة

اعترافات جديدة وصادمة للممرض صاحب واقعة «اسجد للكلب» (فيديو)

اعترافات جديدة وصادمة للممرض صاحب واقعة «اسجد للكلب» (فيديو)

حسام موافى يحذر من خطورة الشعور بالإعياء ( فيديو)

حسام موافى يحذر من خطورة الشعور بالإعياء ( فيديو)