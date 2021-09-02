أول تعليق من هاني شاكر بعد صلح شاكوش والبحراوي: «دفاعنا عن الأصول والقيم»

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أكد الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن تصالح المطربان الشعبيان رضا البحراوي وحسن شاكوش لا يغير في الأمر شئ، وقرارات الإيقاف لا رجعة فيها ومستمرة حتي 30 من سبتمبر الجاري قائلا:"صلح شاكوش والبحراوي لا يؤثر على القرار لاسلبا ولاايجابا لان النقابه تحافظ علي قيم واصول وليس اشخاص".

وكانا المطربان قم نشرا فيديو عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من داخل سيارة فارهة، وتأسفا معًا لأهالى طنطا والقاهرة عن التجاوزات التي بدرت منهما، وطلبا من جمهورهما ان يسامحوهما عما بدر منهما من ألفاظ خارجة، قائلين «إحنا آسفين جدًا كلنا راجل واحد»، كلنا إخوات والصلح خير، سامحونا علشان خاطر ربنا».

كانت أزمة كبيرة نشبت بين المطربين، بعد تجاوزات صرح بها المطرب حسن شاكوش عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأمر وصل لحد التطاول بين الطرفين في فيدوهات حققت نسبة مشاهدة كبيرة جدًا انتهت بإصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر قرارا بوقفهما عن الغناء والعمل لمدة شهر كامل.