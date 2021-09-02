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مداهمة عيادة «دكتورة الغمازات» بمدينة نصر.. ليست طبيبة وتعمل دون ترخيص

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مداهمة عيادة «دكتورة الغمازات» بمدينة نصر.. ليست طبيبة وتعمل دون ترخيص مداهمة عيادة «دكتورة الغمازات» بمدينة نصر.. ليست طبيبة وتعمل دون ترخيص

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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، عيادة طبية غير مرخصة تديرها سيدة اشتهرت بـ«طبيبة الغمازات» على وسائل التواصل الاجتماعي، لإجراء عمليات التجميل باستخدام مواد وأدوات مجهولة في مدينة نصر.

وردت معلومات لمباحث القاهرة، مفادها وجود عيادة بدون تصريح تديرها طبيبة أجنبية، ووجود إعلانات لها على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، وقيامها بإجراء عمليات تجميل للوجه باستخدام مواد وأدوات مجهولة المصدر وفشل عدد من تلك العمليات.

وكشفت التحريات أن الطبية لا تحمل أي شهادات طبية.

وعلى الفور، تمت مداهمة العيادة الطبية ومصادرة الأدوات والأجهزة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المصرى اليوم

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