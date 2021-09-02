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"الأخضر السعودي" يحقق ريمونتادا رائعة أمام "فيتنام" ويحصد أول ثلاث نقاط

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في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

نجح السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق ريمونتادا رائعة أمام المنتخب الفيتنامي في أولى مواجهات المنتخبين في الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر2022 .

وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والفيتنامي بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف لهدف، حيث كان الفيتناميون الأسبق في التسجيل.

سجّل اللاعب كوانج هاي لمنتخب فيتنام في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة قبل أن يتعادل سالم الدوسري في الدقيقة 55 من ركلة جزاء ثم يضيف اللاعب ياسر الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة 67 واللاعب صالح الشهري الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 80 .

يُذكر أن المنتخبين السعودي والفيتنامي يلعبان في المجموعة الثانية من التصفيات النهائية لمونديال قطر إلى جوار منتخبات أستراليا واليابان والصين وعمان.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتقابل الفريقان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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